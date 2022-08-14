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Meteoroloji'den 22 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 22 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T09:12+0300
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türkiye
meteoroloji
sağanak
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220814/bursada-saganak-yagis-etkili-oldu-1059901713.html
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meteoroloji, sağanak, türkiye

Meteoroloji'den 22 il için sağanak uyarısı

09:12 14.08.2022
© İHA Edirne'de şiddetli sağanak
Edirne'de şiddetli sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© İHA
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Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
Türkiye
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
07:19
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