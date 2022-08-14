Meteoroloji'den 22 il için sağanak uyarısı
© İHA Edirne'de şiddetli sağanak
© İHA
Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."