https://tr.sputniknews.com/20220814/mit-hakurk-ve-metinada-6-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1059903307.html

MİT: Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

MİT: Hakurk ve Metina'da 6 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lıyı etkisiz hale getirdi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T09:41+0300

2022-08-14T09:41+0300

2022-08-14T09:41+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün düzenlenen operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220728/pkkkcknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059226435.html

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türkiye, terörle mücadele, mit