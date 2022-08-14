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https://tr.sputniknews.com/20220814/motorine-zam-geliyor-1059906177.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24,44 TL'ye... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T11:45+0300
2022-08-14T11:46+0300
ekonomi
motorin
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Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/benzine-indirim-otogaza-zam-geldi-1058694830.html
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motorin

Motorine zam geliyor

11:45 14.08.2022 (güncellendi: 11:46 14.08.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
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15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24,44 TL'ye yükselecek.
Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.
Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.
Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
EKONOMİ
Benzine indirim, otogaza zam geldi
14 Temmuz, 08:52
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