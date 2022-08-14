https://tr.sputniknews.com/20220814/muteahhit-firma-yikim-karari-alinan-binanin-onune-moloz-doktu-bina-sakinleri-mahsur-kaldi-1059908573.html

Müteahhit firma yıkım kararı alınan binanın önüne moloz döktü: Bina sakinleri mahsur kaldı

Müteahhit firma yıkım kararı alınan binanın önüne moloz döktü: Bina sakinleri mahsur kaldı

Kadıköy’de yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T13:02+0300

2022-08-14T13:02+0300

2022-08-14T13:02+0300

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bina

yıkım

müteahhit

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Kadıköy’de yıkım kararı alınan binada bulunan kiracılar, kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi. Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler, tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı emniyete bildiren bina sakinleri, molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılmasını istedi.'Dağda mı yaşıyoruz moloz dökmek nedir'Apartman sakini Metin Göktaş, “Burası müteahhide verilmiş. Daire sahiplerine söylemeye bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt filan gelmedi. Kadıköy’ün göbeğinde yaşıyoruz, görüyorsunuz durumu yani. Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama. Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar, 'Baba evden çıkamıyoruz' diye. Ben de aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220811/istanbulda-muteahhit-ayni-evi-5-kisiye-satti-1059802069.html

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istanbul, kadıköy, bina, yıkım, müteahhit