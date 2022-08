https://tr.sputniknews.com/20220814/nagehan-alcidan-fazil-saya-ben-napolyonum-diye-bagiran-bir-hastadan-farki-yok-1059906034.html

Nagehan Alçı’dan Fazıl Say’a: 'Ben Napolyon’um' diye bağıran bir hastadan farkı yok

Nagehan Alçı’dan Fazıl Say’a: 'Ben Napolyon’um' diye bağıran bir hastadan farkı yok

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Fazıl Say'ın "O kadın ve kocası 10-15 yıldır, bu ülkenin aydınlarının, Atatürkçülerin hayatını karartmak için her tür algıyı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T11:42+0300

2022-08-14T11:42+0300

2022-08-14T11:43+0300

türkiye

fazıl say

nagehan alçı

polemik

tartışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048715935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_671fe8696be23612cbd3fc2aa760d3fd.jpg

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say arasındaki polemik devam ediyor.Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben de Ekrem’i aday maday yaptırtmıyorum' diyen bir piyanistin, kafasına huni geçirip 'Ben Napolyon’um' diye bağıran bir hastadan farkı yok. Bu hastalığın adı şizofreni. Acil Bakırköy’e yatırılıp müşahede altında tutulması şart. Fazıl Say’ın düştüğü bu duruma çok üzülüyorum.. Fazıl Say, Tayyip Erdoğan konusunda da yalan söylüyor. 2019’da Erdoğan’a o salonda nasıl övgüler düzdüğüne herkes, tüm kameralar şahit. Üstelik bu dalkavukluk gösterisinden 25 gün önce Metin Akpınar polis baskınıyla evinden alınmıştı. Say’ın karakteri budur maalesef, çok acı.." dedi.'Tayyip Erdoğan’a çok faydalı'Alçı şöyle devam etti:"Yazımda da ispatladığım gibi Fazıl Say ideolojik açıdan tam bir Mehmet Ali Çelebi’dir. Teğmen Çelebi ne ise Say da odur. Ruh ikizi bunlar. Say da militarist, ulusalcı, sağcı. Tayyip Bey’e “zalim diktatör” diyor Say ama sistem için çok kullanışlı, Tayyip Erdoğan’a çok faydalı…Fazıl Say “İslam ve Müslümanlara hakaret” davasından haksız yargılandı. Ben bu adaletsizliğe karşı çıktım. Enver Aysever şahit. Yazımda videosu var. Rasim ise Fazıl Say’ı Sabah gazetesinden savundu. Bu davaya karşı çıktık. Say yalan söylüyor.Fazıl Say’ın “kırmızı çizgileri” ben değilim, hele Rasim hiç değil. O da yalan. Neyse.. O mevzuda açıklama yapıp bu piyanistimizi daha fazla mahçup etmek istemiyorum. Fazıl Say’ı Fazıl Say yapan insanlardan biri olan merhum Prof. Dr. Önder Kütahyalı’nın hatırası var. Sustum.."

https://tr.sputniknews.com/20220813/fazil-saydan-nagehan-alciya-senin-binecegin-tek-otobus-cezaevine-giden-otobus-olmali-1059878541.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fazıl say, nagehan alçı, polemik, tartışma