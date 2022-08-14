https://tr.sputniknews.com/20220814/norvecin-unlu-deniz-aygiri-uyutuldu-gerekce-halk-guvenligi-1059921949.html
Norveç’in ünlü deniz aygırı ‘uyutuldu’: Gerekçe ‘halk güvenliği'
Norveç’in ünlü deniz aygırı ‘uyutuldu’: Gerekçe ‘halk güvenliği'
Norveç’in Kragero kentinde bulunan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, ‘halk güvenliği’ nedeniyle ‘uyutuldu’. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:48+0300
2022-08-14T23:48+0300
2022-08-14T23:48+0300
yaşam
norveç
freya
öldürme
deniz aygırı
güvenlik
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Norveç’in Kragero kentindeki dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutuldu. Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen bazen de batmalarına neden olan Freya, bölgede çok popüler hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Norveç Balıkçılık Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu büyük bir insan grubunun Freya’ya temas mesafesinde duran bir fotoğrafını yayınlamıştı.Bakanlık, Freya’nın uyutulması hakkında, ‘insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel bir değerlendirmesine’ dayandığını ifade ederek, “Geçen hafta yerinde yapılan gözlemler sonucunda, halkın deniz aygırı ile net bir mesafe bırakılması yönündeki mevcut tavsiyeyi dikkate almadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle, insanlara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu ve hayvanın sağlığının korunmadığı sonucuna varıldı” dedi.Freya’nın Oslo Fiyordu’ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtti. Freya’nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/tekne-batirsa-da-gonulleri-fethetti-norvec-gundeminin-ilk-siralarinda-mors-freya-var--1059153211.html
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norveç, freya, öldürme, deniz aygırı, güvenlik
Norveç’in ünlü deniz aygırı ‘uyutuldu’: Gerekçe ‘halk güvenliği'
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Norveç’in Kragero kentinde bulunan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, ‘halk güvenliği’ nedeniyle ‘uyutuldu’.
Norveç’in Kragero kentindeki dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutuldu. Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen bazen de batmalarına neden olan Freya, bölgede çok popüler hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Norveç Balıkçılık Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu büyük bir insan grubunun Freya’ya temas mesafesinde duran bir fotoğrafını yayınlamıştı.
Bakanlık, Freya’nın uyutulması hakkında, ‘insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel bir değerlendirmesine’ dayandığını ifade ederek, “Geçen hafta yerinde yapılan gözlemler sonucunda, halkın deniz aygırı ile net bir mesafe bırakılması yönündeki mevcut tavsiyeyi dikkate almadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle, insanlara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu ve hayvanın sağlığının korunmadığı sonucuna varıldı” dedi.
Freya’nın Oslo Fiyordu’ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtti. Freya’nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarıldı.