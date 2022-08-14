https://tr.sputniknews.com/20220814/oyuncu-sureyya-gursel-evren-hayatini-kaybetti-1059900450.html

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Evren'in cansız bedeni Adli Tıp morguna... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T06:31+0300

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yaşam

oyuncu

türkiye

dizi

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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.Süreyya Gürsel Evren ki̇mdi̇r?1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde rol aldı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde Rüya karakterinin üvey babası Vedat olarak seyirci karşısına çıkan Evren, son olarak "Destan" ve "Üç Kuruş" dizilerinde rol almıştı.

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oyuncu, türkiye, dizi