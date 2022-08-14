Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220814/oyuncu-sureyya-gursel-evren-hayatini-kaybetti-1059900450.html
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Evren'in cansız bedeni Adli Tıp morguna... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T06:31+0300
2022-08-14T06:31+0300
yaşam
oyuncu
türkiye
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059900305_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_b0e6df62e71115c4632c053191d47aec.jpg
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.Süreyya Gürsel Evren ki̇mdi̇r?1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde rol aldı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde Rüya karakterinin üvey babası Vedat olarak seyirci karşısına çıkan Evren, son olarak "Destan" ve "Üç Kuruş" dizilerinde rol almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220812/trafik-kazasinda-agir-yaralanmisti-hollywood-yildizi-anne-heche-hayatini-kaybetti-1059870428.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059900305_63:0:562:374_1920x0_80_0_0_89e6065b4302f1259725742b179303a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oyuncu, türkiye, dizi

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

06:31 14.08.2022
© DHAOyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Evren'in cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Süreyya Gürsel Evren ki̇mdi̇r?

1968 doğumlu oyuncu Süreyya Gürsel Evren, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde rol aldı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde Rüya karakterinin üvey babası Vedat olarak seyirci karşısına çıkan Evren, son olarak "Destan" ve "Üç Kuruş" dizilerinde rol almıştı.
Anne Heche - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
YAŞAM
Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti
12 Ağustos, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала