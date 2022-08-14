https://tr.sputniknews.com/20220814/pakistandaki-saldirilarda-4-asker-oldu-1059912005.html
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü
Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T15:28+0300
2022-08-14T15:28+0300
2022-08-14T15:28+0300
dünya
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saldırı
bombalı saldırı
asker
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220814/putin-rusya-ve-pakistan-terorle-mucadele-yonunde-aktif-olarak-is-birligi-yapiyor-1059908060.html
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pakistan, saldırı, bombalı saldırı, asker, ölü
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü
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Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.
Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.
Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.