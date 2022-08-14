https://tr.sputniknews.com/20220814/polislik-sinavinda-soru-benzerligi-iddiasi-inceleme-baslatildi-1059897777.html

Polislik sınavında soru benzerliği iddiası: İnceleme başlatıldı

Polislik sınavında soru benzerliği iddiası: İnceleme başlatıldı

Anadolu Üniversitesi, 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddiaları üzerine komisyon... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T03:22+0300

2022-08-14T03:22+0300

2022-08-14T03:22+0300

türkiye

polis

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sınav soruları

inceleme

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Kamu Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ederken, 2022 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer alan soru benzerliği iddiaları tartışma yarattı.Anadolu Üniversitesi, 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddiaları üzerine komisyon kurularak, inceleme yapıldığını açıkladı.Açıklamada, 2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'nın, daha önceden duyurulan mevzuatla belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde, adayların alan bilgisi ve ilgili mevzuata hakimiyet düzeylerini ölçmeyi amaçladığı bildirildi.Bu sınavın ilgili alandaki temel bilgi düzeyini ölçme ve ön eleme niteliğinde olup, tek başına belirleyici olmadığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:Türkiye'de gerçekleşen sınavlara hazırlık mahiyetinde kurs veren, konu anlatımı, test ve deneme sınavı içeren yayınlar basan çok sayıda yayınevinin bulunduğu hatırlatan açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, oluşturulan komisyonun, soru bazında incelemelerini de içeren raporunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da ilettiği duyuruldu.Komisyonun ayrıca, önemli bir uzmanlık alanı olan, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olunmaksızın ileri sürülen benzerlik hatta alıntı iddialarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarıyla gerçekleştirdiği sınavlara ve kamu kurumlarına güveni sarsıcı algı oluşturma amacını taşıyabileceği kanaatinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Hem Açıköğretim Sistemi hem de kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını 40 yıldır başarıyla yürütmüş olan Anadolu Üniversitesi, bu konunun da ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlatılması için iddia sahiplerine yönelik inceleme ve soruşturmaları başlatmış olup, bunların neticelerini ilgili kamu kurumları ve kamuoyu ile de paylaşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/kpss-sorusturma-genisletiliyor-soru-havuzu-tamamen-silinecek-1059800899.html

https://tr.sputniknews.com/20220807/ak-partili-kandemirden-kpss-skandalinin-arkasinda-feto-mu-var-sorusuna-yanit-1059620742.html

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