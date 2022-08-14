https://tr.sputniknews.com/20220814/prof-ustun-dokmen-basortulu-psikolog-psikiyatrist-pdr-uzmani-olmasi-meslek-etigine-aykiri-1059912553.html
Prof. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırı
Prof. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırı
Armağan Çağlayan'ın YouTube yayınına katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T15:53+0300
2022-08-14T15:53+0300
2022-08-14T16:25+0300
türkiye
üstün dökmen
başörtüsü
psikolog
meslek
etik
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Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Zor Ama Yine de Sor' programına konuk oldu. "Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen bu defa, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" açıklamasında bulundu.Dökmen, şu ifadeleri kullandı:Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220405/hindistanda-basortusu-yasaginin-kapsami-genisletildi-basortulu-ogretmenler-sinavlara-giremeyecek-1055319883.html
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üstün dökmen, başörtüsü, psikolog, meslek, etik
Prof. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırı
15:53 14.08.2022 (güncellendi: 16:25 14.08.2022) Abone ol
Armağan Çağlayan'ın YouTube yayınına katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" dedi.
Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Zor Ama Yine de Sor' programına konuk oldu.
"Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen bu defa, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" açıklamasında bulundu.
Dökmen, şu ifadeleri kullandı:
"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar."
Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.