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Putin: Rusya ve Pakistan, terörle mücadele yönünde aktif olarak iş birliği yapıyor
Putin: Rusya ve Pakistan, terörle mücadele yönünde aktif olarak iş birliği yapıyor
Rusya lideri Putin’in Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Şerif'i Cumhuriyetin bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülkenin terörle... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T12:49+0300
2022-08-14T12:49+0300
dünya
vladimir putin
pakistan
rusya
terör
destek
afganistan
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Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif'e kutlama telgrafı göndererek, Rusya ve Pakistan’ın terörle mücadele ve Afganistan yönlerinde aktif iş birliğine vurgu yaptı.Açıklamada Putin'in şu ifadelerine yer verildi: “Devletlerimiz arasındaki ilişkiler yüksek düzeydedir. Rusya ve Pakistan, terörle mücadele ve Afganistan yönleri dahil olmak üzere ikili temelde, ayrıca çeşitli çok taraflı formatlarda aktif olarak işbirliği yapıyor. Ortak çabalarla halklarımızın yararına, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına yapıcı Rus-Pakistan bağlarının tamamını ileride de geliştirilmesini sağlayabileceğimize eminim.”
https://tr.sputniknews.com/20220809/kadirovdan-turkce-mesaj-putin-ve-erdogana-yapici-ve-verimli-diyaloglari-icin-tesekkur-ediyorum-1059706782.html
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vladimir putin, pakistan, rusya, terör, destek, afganistan

Putin: Rusya ve Pakistan, terörle mücadele yönünde aktif olarak iş birliği yapıyor

12:49 14.08.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin’in Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Şerif'i Cumhuriyetin bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülkenin terörle mücadele ve Afganistan yönlerinde aktif iş birliğine dikkat çektiği bildirildi.
Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif'e kutlama telgrafı göndererek, Rusya ve Pakistan’ın terörle mücadele ve Afganistan yönlerinde aktif iş birliğine vurgu yaptı.
Açıklamada Putin'in şu ifadelerine yer verildi:
“Devletlerimiz arasındaki ilişkiler yüksek düzeydedir. Rusya ve Pakistan, terörle mücadele ve Afganistan yönleri dahil olmak üzere ikili temelde, ayrıca çeşitli çok taraflı formatlarda aktif olarak işbirliği yapıyor. Ortak çabalarla halklarımızın yararına, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına yapıcı Rus-Pakistan bağlarının tamamını ileride de geliştirilmesini sağlayabileceğimize eminim.”
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