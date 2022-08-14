https://tr.sputniknews.com/20220814/putin-rusya-ve-pakistan-terorle-mucadele-yonunde-aktif-olarak-is-birligi-yapiyor-1059908060.html

Putin: Rusya ve Pakistan, terörle mücadele yönünde aktif olarak iş birliği yapıyor

Putin: Rusya ve Pakistan, terörle mücadele yönünde aktif olarak iş birliği yapıyor

Rusya lideri Putin’in Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Şerif'i Cumhuriyetin bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla tebrik ederek, iki ülkenin terörle... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T12:49+0300

2022-08-14T12:49+0300

2022-08-14T12:49+0300

dünya

vladimir putin

pakistan

rusya

terör

destek

afganistan

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Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan bağımsızlığının 75. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif'e kutlama telgrafı göndererek, Rusya ve Pakistan’ın terörle mücadele ve Afganistan yönlerinde aktif iş birliğine vurgu yaptı.Açıklamada Putin'in şu ifadelerine yer verildi: “Devletlerimiz arasındaki ilişkiler yüksek düzeydedir. Rusya ve Pakistan, terörle mücadele ve Afganistan yönleri dahil olmak üzere ikili temelde, ayrıca çeşitli çok taraflı formatlarda aktif olarak işbirliği yapıyor. Ortak çabalarla halklarımızın yararına, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına yapıcı Rus-Pakistan bağlarının tamamını ileride de geliştirilmesini sağlayabileceğimize eminim.”

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pakistan

rusya

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vladimir putin, pakistan, rusya, terör, destek, afganistan