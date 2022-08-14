https://tr.sputniknews.com/20220814/saglik-bakani-koca-onumuzdeki-gunlerde-sozlesmeli-kadro-yayginlastirilacak-1059918279.html
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından sözleşmeli kadroların yaygınlaştırılacağını ifade etti. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:15+0300
2022-08-14T20:15+0300
2022-08-14T20:15+0300
türkiye
fahrettin koca
sözleşme
doktor
kadro
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden 'Beyaz reform' notuyla paylaştığı duyurusunda, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" dedi.
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fahrettin koca, sözleşme, doktor, kadro
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından sözleşmeli kadroların yaygınlaştırılacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden 'Beyaz reform' notuyla paylaştığı duyurusunda, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" dedi.