https://tr.sputniknews.com/20220814/samsunda-basibos-develer-sahile-indi-1059921589.html

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'da başıboş develer sahile indi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

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Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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türkiye, samsun, deve, sahil