https://tr.sputniknews.com/20220814/samsunda-basibos-develer-sahile-indi-1059921589.html
Samsun'da başıboş develer sahile indi
Samsun'da başıboş develer sahile indi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:10+0300
2022-08-14T23:10+0300
2022-08-14T23:11+0300
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Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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türkiye, samsun, deve, sahil
Samsun'da başıboş develer sahile indi
23:10 14.08.2022 (güncellendi: 23:11 14.08.2022) Abone ol
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.
Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.
İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.