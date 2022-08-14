https://tr.sputniknews.com/20220814/tmo-22-agustosta-11-noktada-findik-alimina-baslayacak-1059909908.html

TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak

TMO, 22 Ağustos'ta 11 noktada fındık alımına başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımı için her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. 22 Ağustos'ta, ilk etapta... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T13:46+0300

2022-08-14T13:46+0300

2022-08-14T13:46+0300

ekonomi

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

fındık

alım

satış

fiyat

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2006 yılından bu yana yaptığı müdahale alımları, satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, geçen sezon 23 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 50 bin üreticiden 77 bin ton alım yapmıştı. Alım kampanyası boyunca ürün bedeli olarak üretici hesaplarına 2 milyar 50 bin lira ödenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte 'Levant kalite' fındık için ortalama fındık alım fiyatını kilosu 54 TL olarak açıkladı. TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilosu 53 TL, Levant kalite için 52 TL, Sivri kalite için ise 51 TL olarak belirledi.Kurum, fiyatların belirlenmesinin ardından 22 Ağustosta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, 22 Ağustosta ilk etapta 11 nokta olarak belirlenen Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı, Kocaali; Samsun başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker; Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Giresun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdürlüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlayacak. Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türkiye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki sezona oranla yüzde 12’lik artış ile 765 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220801/findik-alim-fiyatlarinin-detaylari-belli-oldu-1059388510.html

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık, alım, satış, fiyat