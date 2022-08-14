https://tr.sputniknews.com/20220814/trabzonspor-kopenhag-macinin-hakemi-belli-oldu-1059908168.html
Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı Michael Oliver yönetecek. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T12:54+0300
2022-08-14T12:54+0300
2022-08-14T12:54+0300
spor
trabzonspor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
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Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu.Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı Michael Oliver yönetecek.
https://tr.sputniknews.com/20220410/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-var-hakemi-belli-oldu-1055446773.html
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trabzonspor, uefa, uefa şampiyonlar ligi
Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı Michael Oliver yönetecek.
Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu.
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı ilk maçı Michael Oliver yönetecek.