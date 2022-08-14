https://tr.sputniknews.com/20220814/turkiyeye-yasa-disi-yollarla-giren-227-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1059914973.html

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afganistan uyruklu göçmen, Kırklareli'den getirilip, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T17:23+0300

2022-08-14T17:23+0300

2022-08-14T17:23+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

afganistan

türkiye

sınırdışı

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Türkiye'ye farklı tarihlerde, yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler, işlemleri sonrası ülkelerine gönderiliyor. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki 227 Afganistan uyruklu kaçak göçmen de sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, öğle saatlerinde charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

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yasadışı göçmenler, afganistan, türkiye, sınırdışı