https://tr.sputniknews.com/20220814/twitch-yayincisi-istanbulda-yayin-yaptigi-sirada-cicekci-cocuk-tarafindan-isirildi-1059916974.html
Twitch yayıncısı, İstanbul'da yayın yaptığı sırada çiçekçi çocuk tarafından ısırıldı
Twitch yayıncısı, İstanbul'da yayın yaptığı sırada çiçekçi çocuk tarafından ısırıldı
Dünyadaki turistik yerleri gezip takipçilerine tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yaptığı yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T18:45+0300
2022-08-14T18:45+0300
2022-08-14T18:45+0300
yaşam
türkiye
istanbul
canlı yayın
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Gittiği yerleri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Jay Streazy bir mekanda oturup yemek siparişi verdi. O anları canlı yayınlayan yayıncının yanına gül satan küçük bir çocuk geldi.Yayıncıdan gül almasını isteyen çocuğun ısrarları işe yaramadı. Streazy, "Hayır" işaretiyle çocuğun uzaklaşmasını istese de başarılı olamadı. Israrında devam eden çocuk bir ara yayıncının koluna sarıldı. Çocuğun bu hareketinden dolayı hoşnut olan Jay Streazy de aynı şekilde karşılık verdi. Yayıncının koluna sarılır gibi yapan küçük çocuk Streazy'nin kolunu ısırdı.
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türkiye, istanbul, canlı yayın
Twitch yayıncısı, İstanbul'da yayın yaptığı sırada çiçekçi çocuk tarafından ısırıldı
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Dünyadaki turistik yerleri gezip takipçilerine tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yaptığı yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı.
Gittiği yerleri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Jay Streazy bir mekanda oturup yemek siparişi verdi. O anları canlı yayınlayan yayıncının yanına gül satan küçük bir çocuk geldi.
Yayıncıdan gül almasını isteyen çocuğun ısrarları işe yaramadı. Streazy, "Hayır" işaretiyle çocuğun uzaklaşmasını istese de başarılı olamadı. Israrında devam eden çocuk bir ara yayıncının koluna sarıldı. Çocuğun bu hareketinden dolayı hoşnut olan Jay Streazy de aynı şekilde karşılık verdi. Yayıncının koluna sarılır gibi yapan küçük çocuk Streazy'nin kolunu ısırdı.