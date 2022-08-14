https://tr.sputniknews.com/20220814/ucuncu-kattan-duserek-olen-kadinin-3-aylik-hamile-oldugu-ortaya-cikti--1059905135.html

Üçüncü kattan 'düşerek' ölen kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Üçüncü kattan 'düşerek' ölen kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de kardeşi ile yaşadığı 3. kattaki dairenin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Hadel Alhadad'ın ölümü ile ilgili... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T10:50+0300

2022-08-14T10:50+0300

2022-08-14T10:50+0300

türkiye

kadın

kadın cinayeti

ölüm

kağıthane

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kardeş

arap

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Mersin'de eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Bunun üzerine Şakir D., ablasını alarak İstanbul Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşadığı eve getirdi.Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşinden uçak bileti almasını istedi.4 Ağustos günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü.Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kardeşi̇ duşta olduğunu i̇ddi̇a etti̇Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul’a getirdiğini söyledi.Şakir D., ablasının sürekli “Çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığı yönünde ifade verdi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı.Olayla ilgili ifade veren bir komşu, kadının düştüğü sırada camda bir adam gördüğünü ve adamın olayın ardından camı ve perdeyi kapattığını söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı.Emniyette ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayda hayatını kaybeden genç kadının ise 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220805/kagithanede-supheli-olum-genc-kadin-ailesinin-yanina-donecegi-gun-duserek-hayatini-kaybetti-1059539080.html

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kadın, kadın cinayeti, ölüm, kağıthane, istanbul, kardeş, arap