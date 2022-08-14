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Washington'da arabasıyla Kongre binası bariyerine çarpan kişi intihar etti
Washington'da arabasıyla Kongre binası bariyerine çarpan kişi intihar etti
ABD'nin başkenti Washington'da sabaha karşı arabasıyla Kongre binasının bariyerlerine çarpan adam, polisin yaklaştığını görünce silahıyla kendini vurdu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:32+0300
2022-08-14T20:33+0300
dünya
abd
kongre binası
intihar
polis
washington
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Başkent polisinden yapılan açıklamada, sabah 04.00 civarında Kongre binasına doğru arabasıyla ilerleyen bir kişinin önce binanın önündeki bariyerlere çarptığı, güvenlik güçlerinin kendine yaklaştığını görünce havaya birkaç el ateş ettiği ve silahını kendine doğrultarak tetiğe bastığı belirtildi.Washington'ın East Capitol Street NE ve 2nd Street SE köşesindeki bariyerleri hedef alan arabanın alevler içinde kaldığı vurgulanan açıklamada, kimlik bilgileri açıklanmayan şüphelinin olay yerinde can verdiği ifade edildi.Açıklamada, günün tenha bir vaktinde meydana gelen hadisede şüphelinin, hem Kongre hem de Senato tatilde olduğu için "herhangi bir Kongre üyesini hedef alıyormuş gibi görünmediği", polisin yaşananlara silahla karşılık vermediği kaydedildi.Olayın, ülke genelinde kolluk kuvvetlerinin artan sayıda tehditle karşı karşıya olduğu ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evininin aramasından bu yana hükümet binalarına yönelik şiddetli saldırılar konusunda uyarı aldığı bir zamanda yaşanmasına dikkat çekildi.Başkentte en son 2 Nisan 2021'de, Kongre binası yakınındaki kontrol noktasına aracını kasten süren bir kişi, bir polisin hayatını kaybetmesine yol açmış, aracından çıkarak elindeki bıçakla polislerin üzerine yürümesinin ardından öldürülmüştü.
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abd, kongre binası, intihar, polis, washington

Washington'da arabasıyla Kongre binası bariyerine çarpan kişi intihar etti

20:32 14.08.2022 (güncellendi: 20:33 14.08.2022)
© İHA / JIM LO SCALZOWashington'da arabasıyla Kongre binası bariyerine çarpan kişi intihar etti
Washington'da arabasıyla Kongre binası bariyerine çarpan kişi intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© İHA / JIM LO SCALZO
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ABD'nin başkenti Washington'da sabaha karşı arabasıyla Kongre binasının bariyerlerine çarpan adam, polisin yaklaştığını görünce silahıyla kendini vurdu.
Başkent polisinden yapılan açıklamada, sabah 04.00 civarında Kongre binasına doğru arabasıyla ilerleyen bir kişinin önce binanın önündeki bariyerlere çarptığı, güvenlik güçlerinin kendine yaklaştığını görünce havaya birkaç el ateş ettiği ve silahını kendine doğrultarak tetiğe bastığı belirtildi.
Washington'ın East Capitol Street NE ve 2nd Street SE köşesindeki bariyerleri hedef alan arabanın alevler içinde kaldığı vurgulanan açıklamada, kimlik bilgileri açıklanmayan şüphelinin olay yerinde can verdiği ifade edildi.
Açıklamada, günün tenha bir vaktinde meydana gelen hadisede şüphelinin, hem Kongre hem de Senato tatilde olduğu için "herhangi bir Kongre üyesini hedef alıyormuş gibi görünmediği", polisin yaşananlara silahla karşılık vermediği kaydedildi.
Olayın, ülke genelinde kolluk kuvvetlerinin artan sayıda tehditle karşı karşıya olduğu ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evininin aramasından bu yana hükümet binalarına yönelik şiddetli saldırılar konusunda uyarı aldığı bir zamanda yaşanmasına dikkat çekildi.
Başkentte en son 2 Nisan 2021'de, Kongre binası yakınındaki kontrol noktasına aracını kasten süren bir kişi, bir polisin hayatını kaybetmesine yol açmış, aracından çıkarak elindeki bıçakla polislerin üzerine yürümesinin ardından öldürülmüştü.
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