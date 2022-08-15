https://tr.sputniknews.com/20220815/abd-savunma-bakani-austin-kovid-19a-yakalandi-1059959359.html

ABD Savunma Bakanı Austin Kovid-19’a yakalandı

ABD Savunma Bakanı Austin Kovid-19’a yakalandı

ABD Savunma Bakanı Austin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T20:55+0300

2022-08-15T20:55+0300

2022-08-15T20:55+0300

koronavirüs

abd

lloyd austin

kovid-19

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve CDC yönergelerine uygun olarak önümüzdeki 5 gün boyunca evde karantinada kalacağım” dedi.Karantina sürecinde görevini devretmeyeceğini ve tüm yetkinin kendisinde olacağını ifade eden Austin, normal çalışma programını evden sürdüreceğini açıkladı. İkisi hatırlatıcı doz olmak üzere 4 doz aşı olan ABD'li Bakan, ABD Başkanı Joe Biden ile son yüz yüze görüşmesinin 29 Temmuz'da olduğunu aktardı. Aşıların hem Kovid-19’un yayılmasını yavaşlattığına hem de sağlık üzerindeki etkilerini daha az şiddetli hale getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Austin, herkese aşı olması çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220619/abd-baskani-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-kovid-19a-yakalandi-1057621286.html

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abd, lloyd austin, kovid-19