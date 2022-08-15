https://tr.sputniknews.com/20220815/adanada-arabada-unutulan-3-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti--1059959468.html

Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T21:06+0300

2022-08-15T21:06+0300

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türkiye

adana

bebek

araba

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Olay, Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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adana

bebek

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adana, bebek, araba