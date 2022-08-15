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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için 'hurda karşılığı' yıkım ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için 'hurda karşılığı' yıkım ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri’nin yıkımı için ‘hurda karşılığı‘ ihale ilanı açtı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:46+0300
2022-08-15T12:46+0300
2022-08-15T12:54+0300
togo kuleleri
türkiye
hurda
yıkım
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Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen TOGO Kuleleri’nin yıkımı için ihale süreci başladı. Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kulelerin yıkımı için ihaleye çıkılacak. ‘Kapalı teklif’ usulüyle düzenlenecek ihalede iş ‘enkazdan çıkacak hurda’ karşılığı yapılacak.Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirledi.Ne olmuştu?Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri, imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek ABB tarafından Aralık 2019’da mühürlenmişti.Şubat 2021’de, Danıştay 6. Dairesi, kulelere yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı.Mahkemenin kararıyla, 'Gizli emsal artışının usulsüzlüğü', 'şehircilik ilkelerine aykırılık' ve 'binanın kaçak inşa edildiği' mahkeme kararıyla tescillenmişti. Yavaş başkanlığında TOGO Kuleleri’ne ilişkin yapılan encümen toplantısı sonucunda ise mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.
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togo kuleleri, hurda, yıkım
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TOGO Kuleleri için 'hurda karşılığı' yıkım ihalesi
12:46 15.08.2022 (güncellendi: 12:54 15.08.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri’nin yıkımı için ‘hurda karşılığı‘ ihale ilanı açtı.
Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen TOGO Kuleleri’nin yıkımı için ihale süreci başladı.
Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla kulelerin yıkımı için ihaleye çıkılacak. ‘Kapalı teklif’ usulüyle düzenlenecek ihalede iş ‘enkazdan çıkacak hurda’ karşılığı yapılacak.
Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirledi.
Ne olmuştu?
Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri, imar değişikliğine ilişkin mahkeme kararları gerekçe gösterilerek ABB tarafından Aralık 2019’da mühürlenmişti.
Şubat 2021’de, Danıştay 6. Dairesi, kulelere yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı.
Mahkemenin kararıyla, 'Gizli emsal artışının usulsüzlüğü', 'şehircilik ilkelerine aykırılık' ve 'binanın kaçak inşa edildiği' mahkeme kararıyla tescillenmişti. Yavaş başkanlığında TOGO Kuleleri’ne ilişkin yapılan encümen toplantısı sonucunda ise mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.