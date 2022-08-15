https://tr.sputniknews.com/20220815/ankara-valisi-siddetli-firtina-ve-saganak-nedeniyle-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1059953880.html
Ankara Valisi: Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Ankara Valisi: Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T18:16+0300
2022-08-15T18:16+0300
2022-08-15T18:19+0300
türkiye
ankara
fırtına
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Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ildeki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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ankara, fırtına
Ankara Valisi: Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
18:16 15.08.2022 (güncellendi: 18:19 15.08.2022) Abone ol
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Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ildeki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.