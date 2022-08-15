https://tr.sputniknews.com/20220815/ankarada-firtina-ve-saganak-yagis-agaclar-devrildi-suruculer-yollarda-kaldi-1059952878.html
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Ankara'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T17:17+0300
2022-08-15T17:17+0300
2022-08-15T17:18+0300
yaşam
ankara
sağanak yağış
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Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Caddeler göle döndüŞehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.
ankara
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ankara, sağanak yağış
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
17:17 15.08.2022 (güncellendi: 17:18 15.08.2022) Abone ol
Ankara'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi
Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.
Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.
İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Caddeler göle döndü
Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.
Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.