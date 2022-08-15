https://tr.sputniknews.com/20220815/ankarada-firtina-ve-saganak-yagis-agaclar-devrildi-suruculer-yollarda-kaldi-1059952878.html

Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı

Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı

Ankara'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T17:17+0300

2022-08-15T17:17+0300

2022-08-15T17:18+0300

yaşam

ankara

sağanak yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059952987_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_906258edea2a858b2bdcd686e224becc.jpg

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Caddeler göle döndüŞehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, sağanak yağış