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Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti. Kartalın boğazına takılan ve iki... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T00:05+0300
2022-08-15T01:36+0300
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Yığılca ilçesinde ormanlık alanda devriye atan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kartal olduğunu gördü. Kartalı alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kartalın, avladığı yılanı yutamadığı belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Nefes alması sağlanan kartal, tedavi altına alındı.Kartalın gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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düzce, kartal, yılan

Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı

00:05 15.08.2022 (güncellendi: 01:36 15.08.2022)
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOLDüzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala, veteriner hekim müdahale etti. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı.
Yığılca ilçesinde ormanlık alanda devriye atan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kartal olduğunu gördü. Kartalı alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Veteriner hekim tarafından muayene edilen kartalın, avladığı yılanı yutamadığı belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı.
Nefes alması sağlanan kartal, tedavi altına alındı.
Kartalın gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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