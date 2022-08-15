https://tr.sputniknews.com/20220815/bahceli-fener-rum-patrigine-ekumenik-yazili-trabzonspor-formasi-hediye-edilmesi-meydan-okumadir-1059939662.html

Bahçeli: Fener Rum Patriği'ne ekümenik yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesi, meydan okumadır

Bahçeli: Fener Rum Patriği'ne ekümenik yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesi, meydan okumadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a ekümenik yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesi tahrik, tahrip ve taciz... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T13:03+0300

2022-08-15T13:03+0300

2022-08-15T13:13+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1019fd03a890e10d833874745bbf42e2.jpg

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:MHP lideri Bahçeli 6'lı masayı da eleştirdi ve "Bir masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ’nün senaryolarına gönüllüce boyun eğen altı partinin Türkiye karşıtlığı, milli değerlerimizle kutuplaşması izahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır. Emperyalizme taşeronluk yapan bu partilerin tezvirat ve tefrikaları da tahammül sınırlarını tehlikeli şekilde aşmıştır. Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirlemekten aciz bir siyasi güruhun hiç kuşkusuz aziz milletimize ve ülkemize sağlayacağı bir şey olmadığı gibi, bu kapsamda ümitvar olması dahi boş bir hayal, boşuna bir beklentidir. Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, “kadından imam olmaz” çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu’nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır. Sokak sokak gezip konuştuğu esnaflarımızdan istediği cevapları alamayınca kabalaşan ve kaskatı kesilen zihniyetlerin ne iyiliğinden, ne iradesinden, ne de demokratik nezaketinden bahsetmek mümkündür." dedi.Bahçeli anket şirketlerine de tepki gösterdi ve şunları kaydetti:'Taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır'Fener Rum Patriği Bartholomeos!a Trabzonspor atkısı hediye edilmesini de eleştiren Bahçeli şunları ifade etti:'İç ve dış odaklar faaliyet halinde'Bahçeli son dönemde yaşananları sıraladı ve "Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz üzerinde oynanan şirret oyunlar, KPSS şaibesi, etnik kimlikleri kaşıyan sinsilikler, Moody’s isimli derecelendirme şirketinin Türkiye ekonomisi hakkında kuşku uyandırma densizliği ve Azez’de Türk bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos planlamasının birbiriyle bağlantılı olaylarından yalnızca bir kısmıdır. Türkiye’nin ufkunu perdelemek, enerjisini tüketmek, manevi direncini kırmak gayesiyle emre amade bekleyen iç ve dış odaklar eşzamanlı faaliyet halindedir. Fırsatçılar devrede, fesat yuvaları tetiktedir" dedi.'Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir'MHP lideri Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun attığı adımlara dikkat çekti ve şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220814/fener-rum-patrigi-bartholomeos-sampiyon-kim-olacak-yuzde-100-belli-1059915584.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, mhp, politika