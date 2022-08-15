Türkiye
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220815/bahceliden-ak-partiye-2023-cicekli-ve-21-gullu-celenk-1059964006.html
Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk
Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk
MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü programına 21 adet turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:52+0300
2022-08-15T22:53+0300
türkiye
devlet bahçeli
akp
ak parti
kuruluş
yıl dönümü
çelenk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1019fd03a890e10d833874745bbf42e2.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı.MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli ve misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220815/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-21-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1059957275.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_40:0:1107:800_1920x0_80_0_0_77f36845f95c8c4eb9a17c9c53cd6b57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, akp, ak parti, kuruluş, yıl dönümü, çelenk

Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk

22:52 15.08.2022 (güncellendi: 22:53 15.08.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü programına 21 adet turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı.
MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir.
Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli ve misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi, 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız
19:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала