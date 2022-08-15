https://tr.sputniknews.com/20220815/bahceliden-ak-partiye-2023-cicekli-ve-21-gullu-celenk-1059964006.html

Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk

Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçekli ve 21 güllü çelenk

MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü programına 21 adet turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

devlet bahçeli

akp

ak parti

kuruluş

yıl dönümü

çelenk

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı.MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli ve misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220815/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-21-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1059957275.html

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devlet bahçeli, akp, ak parti, kuruluş, yıl dönümü, çelenk