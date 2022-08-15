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Bahçeli'den Suriye açıklaması: 'Her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz'
Bahçeli'den Suriye açıklaması: 'Her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Suriye arasında siyasi diyalog kurulmasının ciddiyetle ele alınmaya değer olduğunu belirterek, "2023’e kadar her... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:29+0300
2022-08-15T16:30+0300
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suriye
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Suriye konusuna ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir yazılı açıklama geldi.Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye’nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullandı.Bahçeli, 2023’e kadar tüm komşularla normalleşme atmosferinin hakim olmasının arzu ve umutları olduğunu söyledi.
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devlet bahçeli, suriye, türkiye

Bahçeli'den Suriye açıklaması: 'Her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz'

16:29 15.08.2022 (güncellendi: 16:30 15.08.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Suriye arasında siyasi diyalog kurulmasının ciddiyetle ele alınmaya değer olduğunu belirterek, "2023’e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur" dedi.
Suriye konusuna ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir yazılı açıklama geldi.
Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.
Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye’nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 2023’e kadar tüm komşularla normalleşme atmosferinin hakim olmasının arzu ve umutları olduğunu söyledi.
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