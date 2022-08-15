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https://tr.sputniknews.com/20220815/bakan-kocadan-intorn-doktor-odemeleriyle-ilgili-aciklama-asgari-ucret-duzeyinde-uygulanacak-1059960089.html
Bakan Koca’dan intörn doktor ödemeleriyle ilgili açıklama: Asgari ücret düzeyinde uygulanacak
Bakan Koca’dan intörn doktor ödemeleriyle ilgili açıklama: Asgari ücret düzeyinde uygulanacak
Bakan Koca, intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T21:26+0300
2022-08-15T21:27+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
doktor
hekim
stajyer
asgari ücret
ödeme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intörn doktorlara yapılacak ödemelere değindi.Yaptığı paylaşımda Koca, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220814/saglik-bakani-koca-onumuzdeki-gunlerde-sozlesmeli-kadro-yayginlastirilacak-1059918279.html
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fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, doktor, hekim, stajyer, asgari ücret, ödeme

Bakan Koca’dan intörn doktor ödemeleriyle ilgili açıklama: Asgari ücret düzeyinde uygulanacak

21:26 15.08.2022 (güncellendi: 21:27 15.08.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Bakan Koca, intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intörn doktorlara yapılacak ödemelere değindi.
Yaptığı paylaşımda Koca, şu ifadeleri kullandı:
“İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz’da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz’da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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