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Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı: Maç 3-3 berabere bitti
Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı: Maç 3-3 berabere bitti
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği ve Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-15T06:21+0300
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galatasaray
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futbol
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Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş Alanya'da karşı karşıya geldi.Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş'ın gollerini 3. dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.Alanyaspor'un golleri ise 45+3'te Efkan Bekiroğlu ve 81.dakikada Saiss (kendi kalesine) ve 90+2'de penaltıdan Candeias'tan geldi.Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Beşiktaş'tan Nkoudou ve Weghorst ile Alanyaspor'dan Leroy Fer, Fatih Aksoy ve Candeias da sarı kart gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220814/galatasarayin-ligin-2-haftasinda-giresunspora--1-0-maglup-oldu-1059896953.html
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galatasaray, alanyaspor, futbol

Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı: Maç 3-3 berabere bitti

06:20 15.08.2022 (güncellendi: 06:21 15.08.2022)
© AABeşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı
Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği ve Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş Alanya'da karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın gollerini 3. dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.
Alanyaspor'un golleri ise 45+3'te Efkan Bekiroğlu ve 81.dakikada Saiss (kendi kalesine) ve 90+2'de penaltıdan Candeias'tan geldi.

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Beşiktaş'tan Nkoudou ve Weghorst ile Alanyaspor'dan Leroy Fer, Fatih Aksoy ve Candeias da sarı kart gördü.
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