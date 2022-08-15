https://tr.sputniknews.com/20220815/birbirine-yol-vermeyen-iett-otobusu-ile-otomobil-trafikte-yogunluga-neden-oldu-1059946518.html
Birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
Birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
İstanbul Üsküdar’da tek şeride düşen yolda birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:58+0300
2022-08-15T14:58+0300
2022-08-15T14:58+0300
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Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü. Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan İETT otobüsü karşı karşıya geldi.Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı. Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu.Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor" dedi.
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Birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluğa neden oldu
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İstanbul Üsküdar’da tek şeride düşen yolda birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobil trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu.
Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolda trafik tek şeride düştü. Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan İETT otobüsü karşı karşıya geldi.
Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı. Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu.
Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.
Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor" dedi.