https://tr.sputniknews.com/20220815/birlikte-yasadigi-kisi-tarafindan-yuzbasi-yalaniyla-dolandirildi-1059935663.html

Birlikte yaşadığı kişi tarafından 'yüzbaşı' yalanıyla dolandırıldı

Birlikte yaşadığı kişi tarafından 'yüzbaşı' yalanıyla dolandırıldı

Kahramanmaraş'ta yaşayan güzellik uzmanı bir kadın, 3 ay birlikte yaşadığı ve kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T12:32+0300

2022-08-15T12:32+0300

2022-08-15T12:40+0300

türkiye

dolandırıcılık

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Kahramaraş'ta bir kadın 'yüzbaşı' yalanıyla dolandırıldı.Güzellik uzmanı Çiğdem Savran, 14 Mayıs'ta İstanbul'da tatildeyken, daha önceden tanımadığı Arif S'den, sosyal medyadan 'Merhaba' mesajını aldı.Kendisini Jandarma Pilot Yüzbaşı olarak tanıtan Arif S. ile Çiğdem Savran birlikte yaşamaya başladı.Savran, 3 ayın sonunda ayrılıp savcılığa ve emniyete giderek Arif S.'nin kendisini dolandırdığını ve tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.'Namaza gittiler imam geldiler'Şikayeti nedeniyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Çiğdem Savran, Arif S'nin 'Oturduğumuz yerden para kazanırız' diye kandırıp telefonunu sattırıp 13 bin lirasını aldığını, kuzenine de 14 bin lira kredi çektirip dolandırdığını söyledi.Savran, yaşadıklarını şöyle anlattı:'Elim kolum uzundur''Dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım'Her şeyin çok hızlı geliştiğini, dini nikahtan sonra kendi evinde birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Çiğdem Savran, "Hal hareketlerinden, yaptığı işlerden dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine 'Bilmediğim bir şey mi var, yalan mı söylüyorsun bana?' diye sordum. Kendisi 'Hayır' dedi. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarını alıp, insanları engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık, kendisine evimden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim' diyerek tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikayetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış" diye konuştu.'İki kişiyi daha dolandırmış'Yaptığı araştırmada Arif S'nin başkalarını da dolandırdığını öğrendiğini ifade eden Çiğdem Savran, "Benim haricimde bildiğim 2 kişiyi daha dolandırmış. Birisinden 'bir ürün satacağız' diye 100 bin lira kapora istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış, arabasını sattırmış, altınını ve banka hesaplarını almış. 'Evleneceğiz' vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Bu 6 ayın için de zaten ben de kendisinin hayatındaydım. Yani ikimizi birden idare edip, '2 hafta sonra evleneceğiz, seni ailemle tanıştırmaya götüreceğim' demiş. Daha sonra ailesinin koronavirüs olduğunu söyleyip 1 hafta ileriye atmış. Hatta kadın yatak odası takımına kadar almış. Gerek benim yaşadıklarım, gerek çevremdeki insanların bu dolandırıcılıktan dolayı yaşadıkları, şikayet için gittiğim emniyette 18 suç kaydını öğrendikten sonra tek kelime diyebiliyorum. Çok profesyonel dolandırıcıymış" dedi.

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dolandırıcılık