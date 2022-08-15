https://tr.sputniknews.com/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html

Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede

Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede

Bloomberg, Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluğa girme riskinin yüzde 45’ten yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ekonomisi bu çeyrekte durgunluğa girecek olan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T18:56+0300

2022-08-15T18:56+0300

2022-08-15T18:56+0300

ekonomi

bloomberg

ab

euro

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Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon bu yıl ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın tahmininden yaklaşık dört kat daha yüksek. Uzmanlar 2023’te enflasyonun yüzde 4 olmasını, 2024’te de yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.Haberde, artan yaşam maliyeti ile “Rusya’nın enerji tehditlerinin” Euro Bölgesi’ndeki şirketlere ve hanelere zarar verdiği kaydedildi. Avrupa nehirlerinde su seviyesinin düşmesine neden olan şiddetli kuraklık durumu daha da kötüleştiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html

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