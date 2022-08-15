https://tr.sputniknews.com/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
Bloomberg, Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluğa girme riskinin yüzde 45’ten yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ekonomisi bu çeyrekte durgunluğa girecek olan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T18:56+0300
2022-08-15T18:56+0300
2022-08-15T18:56+0300
ekonomi
bloomberg
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Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon bu yıl ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın tahmininden yaklaşık dört kat daha yüksek. Uzmanlar 2023’te enflasyonun yüzde 4 olmasını, 2024’te de yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.Haberde, artan yaşam maliyeti ile “Rusya’nın enerji tehditlerinin” Euro Bölgesi’ndeki şirketlere ve hanelere zarar verdiği kaydedildi. Avrupa nehirlerinde su seviyesinin düşmesine neden olan şiddetli kuraklık durumu daha da kötüleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html
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bloomberg, ab, euro
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
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Bloomberg, Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluğa girme riskinin yüzde 45’ten yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ekonomisi bu çeyrekte durgunluğa girecek olan Almanya’nın ilk zarar görecek ülke olması bekleniyor.
Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre,
Euro Bölgesi’nde enflasyon bu yıl ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın tahmininden yaklaşık dört kat daha yüksek. Uzmanlar 2023’te enflasyonun yüzde 4 olmasını, 2024’te de yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.
Haberde, artan yaşam maliyeti ile “Rusya’nın enerji tehditlerinin” Euro Bölgesi’ndeki şirketlere ve hanelere zarar verdiği kaydedildi. Avrupa nehirlerinde su seviyesinin düşmesine neden olan şiddetli kuraklık durumu daha da kötüleştiriyor.