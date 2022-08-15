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https://tr.sputniknews.com/20220815/bloomberg-euro-bolgesinde-durgunluk-riski-2020-kasimdan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059954802.html
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede
Bloomberg, Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluğa girme riskinin yüzde 45’ten yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ekonomisi bu çeyrekte durgunluğa girecek olan... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T18:56+0300
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ekonomi
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Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon bu yıl ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın tahmininden yaklaşık dört kat daha yüksek. Uzmanlar 2023’te enflasyonun yüzde 4 olmasını, 2024’te de yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.Haberde, artan yaşam maliyeti ile “Rusya’nın enerji tehditlerinin” Euro Bölgesi’ndeki şirketlere ve hanelere zarar verdiği kaydedildi. Avrupa nehirlerinde su seviyesinin düşmesine neden olan şiddetli kuraklık durumu daha da kötüleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html
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bloomberg, ab, euro

Bloomberg: Euro Bölgesi’nde durgunluk riski 2020 kasım ayından bu yana en yüksek seviyede

18:56 15.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Bloomberg, Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluğa girme riskinin yüzde 45’ten yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. Ekonomisi bu çeyrekte durgunluğa girecek olan Almanya’nın ilk zarar görecek ülke olması bekleniyor.
Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon bu yıl ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecek. Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın tahmininden yaklaşık dört kat daha yüksek. Uzmanlar 2023’te enflasyonun yüzde 4 olmasını, 2024’te de yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.
Haberde, artan yaşam maliyeti ile “Rusya’nın enerji tehditlerinin” Euro Bölgesi’ndeki şirketlere ve hanelere zarar verdiği kaydedildi. Avrupa nehirlerinde su seviyesinin düşmesine neden olan şiddetli kuraklık durumu daha da kötüleştiriyor.
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