https://tr.sputniknews.com/20220815/bursada-kuvvetli-yagis-etkili-oldu-1059928837.html
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle döndü. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T09:17+0300
2022-08-15T09:17+0300
2022-08-15T09:17+0300
türkiye
türkiye
bursa
sağanak
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Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/istanbul-ve-ankara-icin-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-1059924099.html
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türkiye, bursa, sağanak
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
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Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle döndü.
Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü.
Sağanak sel suları caddelere aktı.
Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.