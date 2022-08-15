Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220815/bursada-kuvvetli-yagis-etkili-oldu-1059928837.html
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle döndü. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T09:17+0300
2022-08-15T09:17+0300
türkiye
türkiye
bursa
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059928691_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_8eab28680d8a69e9bed6a54bf4a2ad74.jpg
Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/istanbul-ve-ankara-icin-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-1059924099.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059928691_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_04dd47960fb756bd69d3eaba275d926b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bursa, sağanak

Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu

09:17 15.08.2022
© İHABursa'da kuvvetli yağış etkili oldu
Bursa'da kuvvetli yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle döndü.
Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü.
Sağanak sel suları caddelere aktı.
Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
TÜRKİYE
İstanbul ve Ankara için uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
01:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала