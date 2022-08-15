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https://tr.sputniknews.com/20220815/canakkale-bogazinda-arizalanan-gemi-kurtarildi-1059924402.html
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T01:34+0300
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türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
gemi
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Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı ‘Manassa Moon M’ adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ botu sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
türkiye
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çanakkale, çanakkale boğazı, gemi

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

01:34 15.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİNÇanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek.
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİN
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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek.
Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı ‘Manassa Moon M’ adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ botu sevk edildi.
Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
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