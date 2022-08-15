https://tr.sputniknews.com/20220815/canakkale-bogazinda-arizalanan-gemi-kurtarildi-1059924402.html
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T01:34+0300
2022-08-15T01:34+0300
2022-08-15T01:34+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059924256_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_3823a6986ce13ea9927593a311b483e1.jpg
Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı ‘Manassa Moon M’ adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ botu sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059924256_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bca4c422052a5b542b1b4e9b2680c724.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, çanakkale boğazı, gemi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı
Abone ol
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek.
Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı ‘Manassa Moon M’ adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ botu sevk edildi.
Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.