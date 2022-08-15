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Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:52+0300
2022-08-15T17:11+0300
politika
canan kaftancıoğlu
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.Suç duyurusunda bulunulduÖte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.
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canan kaftancıoğlu, soruşturma

Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

16:52 15.08.2022 (güncellendi: 17:11 15.08.2022)
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.
Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.
Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.
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