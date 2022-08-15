CANLI | Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz

Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.

PAP ajansına demeç veren Wawryzk, Varşova'nın Ruslara Schengen vizesi verilmesinin yasaklanması önerisini desteklediğini kaydetti. Fakat bunun tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden kabul almadığını belirten Wawryzk, "Almanya, Fransa ve Hollanda da dahil olmak üzere büyük üye ülkeler buna karşı çıkıyor" diye konuştu.

Varşova'nın, bu ülkelerin direnci kırmanın mümkün olmaması nedeniyle yeni bir çözüm üzerinde çalıştığını vurgulayan Wawryzk, konuyu son birkaç haftadır bazı AB üyesi ülkelerle müzakere ettiklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı; Litvanya, Letonya ve Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın Polonya ile aynı görüşte olduğunu ifade ederek, ilgili konudaki kararların önümüzdeki hafta alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.