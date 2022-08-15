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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/canli--polonya-ruslara-turist-vizesi-verilmesini-yasaklayacak-konsept-gelistiriyoruz-1059928505.html
CANLI | Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz
CANLI | Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI | Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz

09:15 15.08.2022
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:17 15.08.2022
Yeni Zelanda, Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere'ye 120 eğitmen gönderecek
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için İngiltere'ye 120 eğitmen göndereceklerini duyurdu.
Ardern, yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda, Ukrayna'nın anavatanını savunan halkından gelen pratik destek taleplerine yanıt vermeye devam edecek. Yeni Zelanda silahlı kuvvetlerinden, Birleşik Krallık'ta Ukrayna silahlı kuvvetlerine yeni askerler yetiştirecek 120 üye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın 'en yüksek önceliklerinden birinin askeri eğitim' olduğunu kaydeden Ardern, İngiltere'ye gidecek Yeni Zelandalı eğitmen sayısının yakında 150'yi aşacağını da sözlerine ekledi.
09:14 15.08.2022
Polonya: Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklayacak konsept geliştiriyoruz
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
PAP ajansına demeç veren Wawryzk, Varşova'nın Ruslara Schengen vizesi verilmesinin yasaklanması önerisini desteklediğini kaydetti. Fakat bunun tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden kabul almadığını belirten Wawryzk, "Almanya, Fransa ve Hollanda da dahil olmak üzere büyük üye ülkeler buna karşı çıkıyor" diye konuştu.
Varşova'nın, bu ülkelerin direnci kırmanın mümkün olmaması nedeniyle yeni bir çözüm üzerinde çalıştığını vurgulayan Wawryzk, konuyu son birkaç haftadır bazı AB üyesi ülkelerle müzakere ettiklerini dile getirdi.
Bakan Yardımcısı; Litvanya, Letonya ve Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın Polonya ile aynı görüşte olduğunu ifade ederek, ilgili konudaki kararların önümüzdeki hafta alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
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