CHP Sözcüsü Öztrak: Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan Öztrak, 21 yıl önce "adalet, kalkınma" diyerek yola çıkan AK Parti'nin, ülkede adalet ve kalkınma bırakmadığını savundu.AK Parti'nin ülke yönetimini eleştiren Öztrak, AK Partili siyasetçilerin adlarının karıştığı Borsa İstanbul'da ve Elazığ'da deprem konutlarında vurgun iddiaları yaşandığını öne sürdü. Öztrak, "Bir Cumhuriyet savcısı çıkıp da bu iddialar için resen inceleme başlatamıyor. Bu ülkenin yargısı, adliyesi sarayın vesayeti altına alınmış durumda" dedi.Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluğun zirve yaptığını, milletin bugün yoksulluğu iliklerine kadar yaşadığını söyleyen Öztrak, paranın pul olduğunu, hayat pahalılığı ve işsizliğin arttığını, ülkenin enflasyona, işsizliğe, yoksulluğa ve sefalete battığını ileri sürdü.Faik Öztrak, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesine indirdiğini, bunun Moody's tarihinde Türkiye ekonomisine verilen en düşük not olduğunu iddia etti.Balıkesir Burhaniye'deki Zeytinli Rock Festivali'nin neden yasaklandığını da soran Öztrak, ülkenin gençleriyle beraber tüm yasakları kaldırıp atacaklarını söyledi.'KKM için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı'CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, temmuz bütçe sonuçlarının açıklandığını, temmuz ayında Kur Korumalı Mevduat için bütçeden yapılan ödemenin 23 milyar 361 milyon lira olduğunu kaydetti. Öztrak, şöyle devam etti:Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kur Korumalı Mevduat için yaptığı açıklamaları da eleştirdi.'Tarım Kredide yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış'Çiftçilerin sıkıntıları olduğunu, artan maliyetler altında ezildiğini söyleyen Öztrak, Tekirdağ'da süt ürünleri üretimi yapan firmaların birer birer kapandığını, üretimini durdurduğunu belirtti.Faik Öztrak, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 30'dan fazla ürüne yapılan indirim uygulamasına ilişkin de "Tarım Kredide yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyiyle bir skandal. İndirim yapacaksanız doğru düzgün indirim yapın. Mutfaklar yangın yerine dönmüş." diye konuştu.'Dünyada gıda enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke Türkiye'Dünyada gıda enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Öztrak, iktidarın sorunların sebeplerine çare aramadığını savundu.Cumhuriyet tarihinin en büyük dış politika fiyaskosunun "Suriye politikası" olduğunu iddia eden Faik Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları'Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Altılı masanın eskisi gibi önemi kalmadı.' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Bugün Genel Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu bu konuda zaten bir açıklama yaptı. Dolayısıyla benim onun sözleri üzerine bir söz söylemem doğru olmaz. Altılı masadan kaos, kargaşa çıkmaz. Kaos, kargaşa aradığınızda saraya dönüp bakacaksınız" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin nasıl belirleneceği sorusuna ilişkin Öztrak, "En iyisi yapılacaktır. Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin edecek biçimde bu süreci götürecektir ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13. cumhurbaşkanını belirleyecektir" dedi."CHP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği helalleşme buluşmasında konuşan bir kadının, daha önce Atatürk ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara sebebiyet verdi. Bu paylaşımlarla ilgili yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir" diye konuştu.'Anlaşılan 81 milyar euro da nerede diye sormaya başlayacağız'Faik Öztrak, "Ulaştırma Bakanı birkaç gün önce sosyal medyadan İstanbul Havalimanı ile ilgili rakamlar paylaştı. Paylaşılan rakamlar ekonomistler tarafından eleştirildi. Bu açıklamayı ve rakamları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık hazırlanan afişlerde İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine 81 milyar euro katkıda bulunduğunun yer aldığını söyledi. Öztrak, "128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Anlaşılan 81 milyar euro da nerede diye sormaya başlayacağız" dedi.

