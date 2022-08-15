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https://tr.sputniknews.com/20220815/cin-merkez-bankasi-faiz-indirimine-gitti-1059929286.html
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken Merkez Bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirimine gitti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T09:38+0300
2022-08-15T09:39+0300
ekonomi
çin
merkez bankası
faiz indirimi
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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2.85'den yüzde 2.75'e çekti.Bankalara Merkez Bankası'ndan menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi almasını sağlayan mekanizma ile piyasada 400 milyar yuan (yaklaşık 59.34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.Banka, ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2.1'den yüzde 2'ye düşürdü. Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleriBankanın kararı, bugün açıklanan temmuz ayı göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.8 artarken hazirandaki yüzde 3.9'luk artışın gerisinde kaldı. Perakende satışlar da hazirandaki yıllık yüzde 3.1'lik artışın ardından temmuzda yüzde 2.7 ile beklentilerin altında artış gösterdi.Sabit sermaye yatırımları yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 büyürken ilk 6 aydaki yüzde 6.1'lik büyümenin yavaşladığı gözlendi.Gayrimenkul yatırımları ise yılın ilk 7 ayında önceki yıla göre yüzde 6.4 azaldı.Öte yandan kentlerdeki işsizlik oranının da hala yüksek seviyede olduğu görülüyor. UİB verilerine göre, haziranda yüzde 5.5 olan işsizlik oranı, temmuzda yüzde 5.4 oldu.16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı haziranda yüzde 19.3 iken temmuzda yüzde 19.9'a çıktı.Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissedilmişti.Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.Mayıs ve haziran aylarında görülen toparlama eğiliminin temmuzda yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek yeni salgın dalgalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair kuşkulara yol açıyor.Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/cin-320-bin-nufuslu-sehri-tek-bir-koronavirus-vakasi-nedeniyle-karantinaya-aldi-1058621713.html
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çin, merkez bankası, faiz indirimi

Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti

09:38 15.08.2022 (güncellendi: 09:39 15.08.2022)
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken Merkez Bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirimine gitti.
Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2.85'den yüzde 2.75'e çekti.
Bankalara Merkez Bankası'ndan menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi almasını sağlayan mekanizma ile piyasada 400 milyar yuan (yaklaşık 59.34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.
Banka, ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2.1'den yüzde 2'ye düşürdü. Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Bankanın kararı, bugün açıklanan temmuz ayı göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.
Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.8 artarken hazirandaki yüzde 3.9'luk artışın gerisinde kaldı. Perakende satışlar da hazirandaki yıllık yüzde 3.1'lik artışın ardından temmuzda yüzde 2.7 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
Sabit sermaye yatırımları yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 büyürken ilk 6 aydaki yüzde 6.1'lik büyümenin yavaşladığı gözlendi.
Gayrimenkul yatırımları ise yılın ilk 7 ayında önceki yıla göre yüzde 6.4 azaldı.
Öte yandan kentlerdeki işsizlik oranının da hala yüksek seviyede olduğu görülüyor. UİB verilerine göre, haziranda yüzde 5.5 olan işsizlik oranı, temmuzda yüzde 5.4 oldu.
16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı haziranda yüzde 19.3 iken temmuzda yüzde 19.9'a çıktı.
Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissedilmişti.
Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.
Mayıs ve haziran aylarında görülen toparlama eğiliminin temmuzda yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek yeni salgın dalgalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair kuşkulara yol açıyor.
Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında 'sıfır Kovid' hedefine ulaşıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
KORONAVİRÜS
Çin, 320 bin nüfuslu şehri tek bir koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya aldı
12 Temmuz, 12:04
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