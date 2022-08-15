https://tr.sputniknews.com/20220815/cin-tayvan-cevresinde-yeni-askeri-tatbikatlar-duzenledik-1059930960.html
Çin: Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenledik
Çin: Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenledik
Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini duyurdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T10:34+0300
2022-08-15T10:34+0300
2022-08-15T10:34+0300
savunma
çin
tayvan
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD Kongresi heyetinin adaya yaptığı ziyaretin ardından Washington ve Taipei'ye karşı caydırıcı tedbirleri artırarak, Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Ağustos'ta Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Komutanlığı, Tayvan çevresindeki deniz ve hava sahasında çok boyutlu müşterek bir savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları düzenledi" ifadelerine yer verildi.Dün ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'a gitmişti.ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında adayı ziyaret ettiği ve heyetin 'üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı' açıklanmıştı.Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220814/pelosinin-ziyaretinin-ardindan-yeni-bir-abd-kongre-heyeti-tayvanda-1059913889.html
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Çin: Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenledik
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Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini duyurdu.
Çin Savunma Bakanlığı, ABD Kongresi heyetinin adaya yaptığı ziyaretin ardından Washington ve Taipei'ye karşı caydırıcı tedbirleri artırarak, Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Ağustos'ta Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Komutanlığı, Tayvan çevresindeki deniz ve hava sahasında çok boyutlu müşterek bir savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları düzenledi" ifadelerine yer verildi.
Dün ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'a gitmişti.
ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında adayı ziyaret ettiği ve heyetin 'üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı' açıklanmıştı.
Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik etmişti.