https://tr.sputniknews.com/20220815/cinin-en-buyuk-bes-kamu-sirketinden-abd-borsalarindan-cikma-karari--1059928323.html

Çin'in en büyük beş kamu şirketinden ABD borsalarından çıkma kararı

Çin'in en büyük beş kamu şirketinden ABD borsalarından çıkma kararı

Çin'in en büyük beş kamu şirketi ABD borsalarından çekilme kararı aldığını duyurdu. Kararda Çin'in ABD'den gelen şirketlerine denetime açılması talebini... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T09:05+0300

2022-08-15T09:05+0300

2022-08-15T09:05+0300

ekonomi

bloomberg

abd

çin

şirket

yaptırım

borsa

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ABD ve Çin’in ABD’li düzenleyici kurumların Çinli işletmeleri incelemeleriyle ilgili anlaşma sağlayamamaları üzerine Çin’in kamu sahipli en büyük beş firması ABD borsalarından çekilme planlarını duyurdu. BloombergHT'nin aktardığına göre China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. ve Sinopec Shangai Petrochemical şirketleri cuma günü borsalardan çekilme kararlarını paylaştı. ABD ve Çin, Amerikalı müfettişlerin Çinli şirketlerin denetim begelerine erişmesine izin verme konusunda yirmi yıldır anlaşmazlık yaşıyor. Müzakereciler, henüz uymayan işletmeleri başlatmak için kongre tarafından dayatılan 2024 son tarihini işaret eden saatle bir anlaşmaya varmadı. Çin Anakarası ve Hong Kong, yetkililerin ulusal güvenlik ve gizlilikle ilgili endişeleri nedeniyle dünya çapında Kamu Şirketi Muhasebe Gözetim Kurulu tarafından teftiş yapılmasına izin vermeyen iki yargı alanı olarak biliniyor. ABD'li ve Çinli yetkililer bir anlaşmaya varmaya çalışırken, bir çözümün Pekin'in duyarlı olduğunu düşündüğü şirketlerin ABD pazarlarından gönüllü olarak çıkmalarını içerebileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

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bloomberg, abd, çin, şirket, yaptırım, borsa