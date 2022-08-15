https://tr.sputniknews.com/20220815/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-21-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1059957275.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T19:38+0300

2022-08-15T19:38+0300

2022-08-15T19:50+0300

recep tayyip erdoğan

politika

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: * Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. * Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl partimizin yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. * Kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atarak bu ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmıştır. * Bu kutlu mücadeleyi, 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi yolumuzdan döndürmesine izin vermeyeceğiz. * Son günlerde ne idiği belirsiz tiplerce körüklenmek istenen ırkçı, mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, kardeşliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan