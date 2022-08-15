https://tr.sputniknews.com/20220815/diyarbakirda-belediye-iscilerinden-maas-eylemi-asgari-ucretin-altinda-calistiriliyoruz-1059942856.html

Diyarbakır'da belediye işçilerinden 'maaş' eylemi: Asgari ücretin altında çalıştırılıyoruz

Diyarbakır'da belediye işçilerinden 'maaş' eylemi: Asgari ücretin altında çalıştırılıyoruz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı işçiler, asgari ücret altında çalıştırıldıklarını belirterek, zam talebiyle... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T13:57+0300

2022-08-15T13:57+0300

2022-08-15T14:01+0300

görüş

diyarbakır büyükşehir belediyesi

asgari ücret

protesto

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde (DBB) çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarına zam yapılmadığını ve asgari ücretin altında çalıştıklarını söyleyerek, ücret artışı talebiyle belediye önünde eylem yaptı. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye ve 3 bin 600 işçiyi ilgilendiren konu ile ilgili belediye önünde toplanan işçiler burada açıklama yapmak istedi. Polis tarafından belediye önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen işçiler, açıklamayı belediyeye yakın bir noktada yaptı.‘Zam talebiyle ilgili olumlu yanıt almadık’İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Hayri Eroğlu, “Değerli basın emekçileri, 3600 işçiyi ilgilendiren DBB Personel AŞ de yetkili olan sendikamız DİSK/GENEL-İŞ adına, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden iki ayı aşkın bir süredir yaşanan yüksek enflasyona karşı ek protokolle şirket işçilerinin ücretlerinde ek bir zam yapma talebimize ne yazık ki bugüne kadar olumlu bir yanıt alabilmiş değiliz” dedi.‘5100 lira maaş alan işçiler oldu’Son bir yılda enflasyona karşı ücretlerinin eridiğini ifade eden Eroğlu, “Her geçen gün gelen zamlarla temel harcamalarımız olan çarşı, pazar, market alışverişlerinde fiyatlar üç misli artarken, sadece asgari ücrete yapılan artışlar ücret kaybımızı karşılamaz oldu. Bu pahalılık karşısında açlık sınırı altında kalan asgari ücretle geçim olmuyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile asgari ücretin altında ücret ödenmesi yasaklanırken diğer yandan vergi mevzuatındaki boşluktan kaynaklı artan vergi dilimleri ile ücretlerimiz asgari ücretin de altında kalmasına neden oluyor. Asgari ücretin net 5500 lira olması gerekirken, vergi mevzuatında gerekli değişiklik yapılmadığından geçtiğimiz aydan itibaren şirket işçisi kardeşlerimizin bordrosuna yansıyan ücret 5225 lira oldu hatta 5100 lira maaş alan işçiler oldu. Yani işçiler asgari ücretin altında bir ücret almaya mecbur bırakıldı” şeklinde konuştu.‘Asgari ücretin altında bir ücrete mahkum olmuş durumdayız’Türkiye genelinde ve bölgedeki çoğu belediyelerde önemli oranda artışlar yapıldığını ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin hala bir artış yapmadığını dile getiren Eroğlu şunları söyledi:

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır büyükşehir belediyesi, asgari ücret, protesto