https://tr.sputniknews.com/20220815/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059928181.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.96 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.41 TL’de yer alıyor. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T08:38+0300
2022-08-15T08:38+0300
2022-08-15T08:38+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
türk lirası
çeyrek altın
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Yeni haftaya dolar 17.96 liradan başladı, euro ise 18.41 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 15 Ağustos sabahında 1794 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1035 lira,Çeyrek altın 1695 lira,Yarım altın 3379 lira,Cumhuriyet altını 6757 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059833672.html
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dolar, euro, altın, türk lirası, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.96 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.41 TL’de yer alıyor.
Yeni haftaya dolar 17.96 liradan başladı, euro ise 18.41 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 15 Ağustos sabahında 1794 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1035 lira,
Çeyrek altın 1695 lira,
Yarım altın 3379 lira,
Cumhuriyet altını 6757 liradan işlem görüyor.