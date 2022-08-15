https://tr.sputniknews.com/20220815/dr-bal-fenomen-annelerin-paylasimlari-diger-annelerde-mukemmel-olma-baskisi-yaratiyor-1059930478.html

Dr. Bal: Fenomen annelerin paylaşımları diğer annelerde mükemmel olma baskısı yaratıyor

Dr. Bal: Fenomen annelerin paylaşımları diğer annelerde mükemmel olma baskısı yaratıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, sosyal medyada en çok dikkati çeken... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T10:19+0300

2022-08-15T10:19+0300

2022-08-15T10:19+0300

yaşam

sosyal medya

anne

çocuk

fenomen

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istanbul gelişim üniversitesi

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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, günümüzde, sosyal medya uygulamaları birçok kişi tarafından yoğun olarak kullanılırken, dijital dünyanın değişen alışkanlıkları yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden oldu.Sosyal medya, insanların diğer insanları etkilemek için belli bir performans sunduğu bir alana dönüşürken, bu sunumu kimisi bebeğiyle, kimisi okuduğu kitapla, kimisi gezdiği gördüğü yerler ve keşfettiği mekanlar ile kimisi de hayatında ilgi duyduğu kesitler ile yapıyor.Sosyal medyada paylaşılan hayatlar "mükemmelim" duygusunu ön plana çıkarırken, bu platformlarda idealize edilen annelik de "mükemmel annelik" olarak sunuluyor.'Annelik üzerinden yapılan toplumsal baskı sosyal medyada da var'Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, annelik üzerinden yapılan toplumsal baskının sosyal medyada da bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Hem çocuğuna bakmak hem de evden çalışmak isteyen anneler için sosyal medyanın bir iş alanı haline geldiğini hatırlatan Bal, son yıllarda popüler hale gelen, baby shower, hastane odası süslemeleri, doğum anı, cinsiyet öğrenme, diş buğdayı gibi paylaşımlarla fenomen annelerin yüksek bir etkileşime sahip olduğunu bildirdi.Bal, "Annelerin kullandıkları ürünler hakkında bilgi vermeleri, hem bu ürünlerin satışını yapan firmalar hem de diğer anneler için büyük önem taşıyor. Böylelikle firmalar, annelerle iş birliği yaparak belli bir ücret ya da ürün karşılığında anlaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/cocuklarin-sosyal-medyaya-video-cekmek-icin-yaptiklari-saka-hastanede-bitti-1059448563.html

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sosyal medya, anne, çocuk, fenomen, instagram, facebook, istanbul gelişim üniversitesi