https://tr.sputniknews.com/20220815/ev-sahibi-kiracinin-yanina-tasindi-beraber-oturup-cay-iciyoruz-1059926926.html

Ev sahibi kiracının yanına taşındı: 'Beraber oturup çay içiyoruz'

Ev sahibi kiracının yanına taşındı: 'Beraber oturup çay içiyoruz'

Çeşme'de içindeki kiracıların olduğu evi satın alan Engin Alkan, kalacak yeri olmadığı için kiracılarının yanına taşındı. Alkan, "Beraber oturup çay içiyoruz"... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T06:35+0300

2022-08-15T06:35+0300

2022-08-15T06:35+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

kiralık

çeşme

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048290687_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f61c56408d9156f50b7a9836e8130507.jpg

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 50 yaşındaki Engin Alkan, kalacak bir yeri olmadığı için bir süredir çalıştığı iş yerinde bulunan bir odada kalıyordu.Geçen Şubat ayında da Çeşme'de kendisine bir ev satın aldı fakat evde kiracı altı kişi oturduğu için eve taşınamadı. Evi satın aldığı kişi kiracıların, sözleşmesinin 1 Nisan itibariyle biteceğini ve en geç o tarihte kiracıların çıkacağını söyledi. Alkan da, bir süre daha iş yerindeki odada kalmaya karar verdi ve kiracılarına bir an önce kendilerine yeni ev bulmalarını iletti. Sözleşmelerinin 1 Temmuz'da dolacağını belirten kiracılar ev bulana kadar evden çıkmayacaklarını, ev sahibinin isterse dava açabileceğini iletti.İş yerinin kapanmasının ardından belli bir süre otelde kalan Alkan, yeniden kiracıların kapısını çaldı ve eşyalarıyla birlikte dışarıda kaldığını söyledi. Avukat, davanın en az bir yıl süreceğini ve anlaşma yoluna gitmesinin daha doğru olacağını söyledi. Bunun üzerine Alkan, yeniden kiracılarının kapısını çalıp, eşyalarıyla birlikte dışarda kaldığını, kiracıları ev bulana kadar onlarla birlikte kalıp kalamayacağını sordu. Bunun üzerine kiracıları, Alkan'ın kendileriyle kalmasına izin verdi.Temmuzdan beri kiracılarıyla aynı evde yaşayan Alkan, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı

https://tr.sputniknews.com/20220814/kiracilari-cikarmak-icin-apartman-girisine-moloz-doktuler-bina-sakinleri-mahsur-kaldi-1059920570.html

türkiye

çeşme

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev sahibi , kiracı, kiralık, çeşme, izmir