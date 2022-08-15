https://tr.sputniknews.com/20220815/fatih-sultan-mehmet-koprusu-pakistan-bayraginin-renklerine-burundu-1059925318.html
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü
Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T03:17+0300
2022-08-15T03:17+0300
2022-08-15T03:17+0300
türkiye
pakistan
fatih sultan mehmet köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059925173_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b77ef9c78fcad6b1d2c9dd23d6b10ccb.jpg
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059925173_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_dada8656299fa5a46cceba308695ff64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, fatih sultan mehmet köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü
Abone ol
Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.
Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.