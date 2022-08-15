https://tr.sputniknews.com/20220815/fatih-sultan-mehmet-koprusu-pakistan-bayraginin-renklerine-burundu-1059925318.html

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Pakistan bayrağının renklerine büründü

Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T03:17+0300

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türkiye

pakistan

fatih sultan mehmet köprüsü

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​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.Yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

türkiye

pakistan

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pakistan, fatih sultan mehmet köprüsü