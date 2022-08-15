https://tr.sputniknews.com/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
İşini yaparken müzik dinleyip dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem olan temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Aksaray'da konser veren Kıraç'ın sahnesinde... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:17+0300
2022-08-15T16:17+0300
2022-08-15T16:30+0300
temizlik
işçi
yaşam
fenomen
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Sanatçı Kıraç, müzik dinleyip dans ederek işini yapan ve sosyal medyada fenomen olan Hamit Karakaya'yı sahnesine çıkardı. Karakaya'nın Kıraç'ın sahnesine çıktığı anları İzzet Çapa sosyal medya hesabından paylaştı. Çapa paylaşımına şu notu düştü: "Ve sonunda temizlik görevlisi Hamit Karakaya sahnede... Sevgili Kıraç, Aksaray’da verdiği konserde Hamit kardeşimizi sahneye almış... O da her zamanki müthiş enerji dolu, kalpleri ısıtan dansını yapmış... Ortaya da bu şahane görüntüler çıkmış... Vallahi izlerken alkışlıyorum..."
https://tr.sputniknews.com/20220807/dans-eden-temizlik-iscisi-takiyorum-kulakligi-aciyorum-muzigi-kimseyi-kirmadan-yapiyorum-isimi-1059625637.html
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temizlik, işçi, fenomen
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
16:17 15.08.2022 (güncellendi: 16:30 15.08.2022) Abone ol
İşini yaparken müzik dinleyip dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem olan temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Aksaray'da konser veren Kıraç'ın sahnesinde dans etti.
Sanatçı Kıraç, müzik dinleyip dans ederek işini yapan ve sosyal medyada fenomen olan Hamit Karakaya'yı sahnesine çıkardı. Karakaya'nın Kıraç'ın sahnesine çıktığı anları İzzet Çapa sosyal medya hesabından paylaştı.
Çapa paylaşımına şu notu düştü: "Ve sonunda temizlik görevlisi Hamit Karakaya sahnede... Sevgili Kıraç, Aksaray’da verdiği konserde Hamit kardeşimizi sahneye almış... O da her zamanki müthiş enerji dolu, kalpleri ısıtan dansını yapmış... Ortaya da bu şahane görüntüler çıkmış... Vallahi izlerken alkışlıyorum..."