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https://tr.sputniknews.com/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
İşini yaparken müzik dinleyip dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem olan temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Aksaray'da konser veren Kıraç'ın sahnesinde... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:17+0300
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temizlik
işçi
yaşam
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Sanatçı Kıraç, müzik dinleyip dans ederek işini yapan ve sosyal medyada fenomen olan Hamit Karakaya'yı sahnesine çıkardı. Karakaya'nın Kıraç'ın sahnesine çıktığı anları İzzet Çapa sosyal medya hesabından paylaştı. Çapa paylaşımına şu notu düştü: "Ve sonunda temizlik görevlisi Hamit Karakaya sahnede... Sevgili Kıraç, Aksaray’da verdiği konserde Hamit kardeşimizi sahneye almış... O da her zamanki müthiş enerji dolu, kalpleri ısıtan dansını yapmış... Ortaya da bu şahane görüntüler çıkmış... Vallahi izlerken alkışlıyorum..."
https://tr.sputniknews.com/20220807/dans-eden-temizlik-iscisi-takiyorum-kulakligi-aciyorum-muzigi-kimseyi-kirmadan-yapiyorum-isimi-1059625637.html
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temizlik, işçi, fenomen

Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti

16:17 15.08.2022 (güncellendi: 16:30 15.08.2022)
© İzzet ÇapaFenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İzzet Çapa
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İşini yaparken müzik dinleyip dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem olan temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Aksaray'da konser veren Kıraç'ın sahnesinde dans etti.
Sanatçı Kıraç, müzik dinleyip dans ederek işini yapan ve sosyal medyada fenomen olan Hamit Karakaya'yı sahnesine çıkardı. Karakaya'nın Kıraç'ın sahnesine çıktığı anları İzzet Çapa sosyal medya hesabından paylaştı.
Çapa paylaşımına şu notu düştü: "Ve sonunda temizlik görevlisi Hamit Karakaya sahnede... Sevgili Kıraç, Aksaray’da verdiği konserde Hamit kardeşimizi sahneye almış... O da her zamanki müthiş enerji dolu, kalpleri ısıtan dansını yapmış... Ortaya da bu şahane görüntüler çıkmış... Vallahi izlerken alkışlıyorum..."
Dans eden temizlik görevlisi Hamit Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
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Dans eden temizlik görevlisi: Takıyorum kulaklığı, açıyorum müziği, kimseyi kırmadan yapıyorum işimi
7 Ağustos, 16:33
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