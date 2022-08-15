https://tr.sputniknews.com/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html

Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti

Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti

İşini yaparken müzik dinleyip dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem olan temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Aksaray'da konser veren Kıraç'ın sahnesinde... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T16:17+0300

2022-08-15T16:17+0300

2022-08-15T16:30+0300

temizlik

işçi

yaşam

fenomen

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Sanatçı Kıraç, müzik dinleyip dans ederek işini yapan ve sosyal medyada fenomen olan Hamit Karakaya'yı sahnesine çıkardı. Karakaya'nın Kıraç'ın sahnesine çıktığı anları İzzet Çapa sosyal medya hesabından paylaştı. Çapa paylaşımına şu notu düştü: "Ve sonunda temizlik görevlisi Hamit Karakaya sahnede... Sevgili Kıraç, Aksaray’da verdiği konserde Hamit kardeşimizi sahneye almış... O da her zamanki müthiş enerji dolu, kalpleri ısıtan dansını yapmış... Ortaya da bu şahane görüntüler çıkmış... Vallahi izlerken alkışlıyorum..."

https://tr.sputniknews.com/20220807/dans-eden-temizlik-iscisi-takiyorum-kulakligi-aciyorum-muzigi-kimseyi-kirmadan-yapiyorum-isimi-1059625637.html

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temizlik, işçi, fenomen