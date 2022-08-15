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https://tr.sputniknews.com/20220815/finlandiya-basbakani-marin-festival-tarziyla-yine-gundemde--1059947403.html
Finlandiya Başbakanı Marin festival tarzıyla yine gündemde
Finlandiya Başbakanı Marin festival tarzıyla yine gündemde
Finlandiya'nın en genç başbakanı Marin bir rock konserinin ardından şimdi de bir müzik festivalinde boy göstermesiyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T15:50+0300
2022-08-15T15:50+0300
dünya
sanna marin
finlandiya
kıyafet
konser
festival
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Finlandiya'da 2019'da 34 yaşındayken başbakan seçilen ve ülkenin bu göreve gelen en genç ismi olan Sanna Marin genç yaşı dolayısıyla görev başında değilken yaptıklarıyla da ilgi çekiyor. Geçen ay bir rock müzik festivalinde deri ceket, kot şort ve botlarla görüntülenen Marin bu kez de başkent Helsinki'deki 'Flow Festivali'ne katıldı. Yazar Tom Moylan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Marin'in giydiği elbisenin bit pazarından 8 euro'ya alındığı da iddialar arasında.
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sanna marin, finlandiya, kıyafet, konser, festival

Finlandiya Başbakanı Marin festival tarzıyla yine gündemde

15:50 15.08.2022
© AFP 2022 / SAARA PELTOLASanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / SAARA PELTOLA
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Finlandiya'nın en genç başbakanı Marin bir rock konserinin ardından şimdi de bir müzik festivalinde boy göstermesiyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Finlandiya'da 2019'da 34 yaşındayken başbakan seçilen ve ülkenin bu göreve gelen en genç ismi olan Sanna Marin genç yaşı dolayısıyla görev başında değilken yaptıklarıyla da ilgi çekiyor.
Geçen ay bir rock müzik festivalinde deri ceket, kot şort ve botlarla görüntülenen Marin bu kez de başkent Helsinki'deki 'Flow Festivali'ne katıldı.
Yazar Tom Moylan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Marin'in giydiği elbisenin bit pazarından 8 euro'ya alındığı da iddialar arasında.
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