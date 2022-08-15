https://tr.sputniknews.com/20220815/finlandiya-basbakani-marin-festival-tarziyla-yine-gundemde--1059947403.html

Finlandiya Başbakanı Marin festival tarzıyla yine gündemde

Finlandiya Başbakanı Marin festival tarzıyla yine gündemde

Finlandiya'nın en genç başbakanı Marin bir rock konserinin ardından şimdi de bir müzik festivalinde boy göstermesiyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T15:50+0300

2022-08-15T15:50+0300

2022-08-15T15:50+0300

dünya

sanna marin

finlandiya

kıyafet

konser

festival

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Finlandiya'da 2019'da 34 yaşındayken başbakan seçilen ve ülkenin bu göreve gelen en genç ismi olan Sanna Marin genç yaşı dolayısıyla görev başında değilken yaptıklarıyla da ilgi çekiyor. Geçen ay bir rock müzik festivalinde deri ceket, kot şort ve botlarla görüntülenen Marin bu kez de başkent Helsinki'deki 'Flow Festivali'ne katıldı. Yazar Tom Moylan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Marin'in giydiği elbisenin bit pazarından 8 euro'ya alındığı da iddialar arasında.

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sanna marin, finlandiya, kıyafet, konser, festival