https://tr.sputniknews.com/20220815/fransada-yaklasik-74-kilometrekareye-yayilan-yangin-kontrol-altina-alindi-1059923938.html

Fransa'da yaklaşık 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı

Fransa'da yaklaşık 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde 9 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 74 kilometrekare alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T01:03+0300

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dünya

fransa

orman yangını

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Yangın, bölgede görülen yağmurla etkisini yitirirken, Gironde itfaiye amiri Marc Vermeulen, yangının kontrol altına alındığını ancak tam olarak söndürülemediğini açıkladı.Vermeulen, bölgedeki yolların ulaşıma açıldığını, ormanlık alanlara gidişin ise yasak olduğunu belirtti.Yetkililer, 74 kilometrekare alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Gironde'den tahliye edilen binlerce kişiyi evlerine dönmeye çağırdı.Gironde'de yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiği aktarılmıştı.Fransa'da bu yıl etkili olan yangınlarda toplam 600 bin kilometre ormanlık alan küle döndü.

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fransa, orman yangını